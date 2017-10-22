В Париже «усатую Мону Лизу» купили за 743 тысячи долларов

В Париже на аукционе репродукцию «Мона Лизы» Леонардо Да Винчи, на которой французский художник Марсель Дюшан карандашом пририсовал бороду и усы, продали за 743 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально портрет Джоконды с усами и бородой оценивался в 470-700 тысяч долларов. Репродукция была создана в 1964 году получила название «L.H.O.O.Q». Сообщается, что если бегло прочитать это слово на французский манер, то получится непристойная фраза о возбуждённой девушке.

Произведения Дюшана оказали влияние на возникновение концептуального искусства. Сумма от продажи всех лотов на выставке достигла 4,6 миллиона долларов.