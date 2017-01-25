В Перми умирающую пассажирку автобуса три часа возили по городу, считая пьяной. По данному факту сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку, сообщает «Интерфакс».

«Спустя три часа охранник автопарка, куда прибыл автобус, вызвал бригаду скорой помощи. Доставленная в больницу женщина 19 января 2017 года, не приходя в сознание, скончалась в лечебном учреждении», – цитирует агентство сообщение регионального Следственного комитета.

Как рассказал муж погибшей, он более трёх часов пытался дозвониться до супруги. Около полуночи на один из звонков ответил мужской голос, заявивший о том, что женщина пьяна.

«Я не поверил своим ушам! Взял такси и помчался по указанному адресу. Когда приехал в это автопредприятие, скорая была уже там, жена лежала прямо на холодном полу в боксе и была явно в невменяемом состоянии. Врачи сказали, что это почти наверняка инсульт, и увезли её в больницу», – пояснил «Лайфу» муж погибшей.

По информации ТАСС, прокуратура Пермского края инициировала собственную проверку.