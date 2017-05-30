За год доходы кузбассовцев выросли на 5,5%

В первом квартале 2017 года среднедушевые доходы кузбассовцев выросли на 5,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время они составляют 20 244 рубля. Этот средний показатель учитывает, наряду с размером зарплаты, величину пенсий, стипендий, социальных пособий.

В значительной мере рост доходов населения зависит от зарплаты, которая также увеличилась, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на замгубернатора области Дениса Шамгунова. Ранее Сибдепо сообщал, что в марте средняя зарплата в регионе превысила 31 700 рублей.

Кроме того, в регионе зафиксировали рост реальной зарплаты (+3,6%), которая складывается из заработка за минусом инфляции. Это выше общероссийского уровня, который составил 1,9%.