В первом квартале 2017 года Кузбасс стал седьмым в СФО по уровню средней зарплаты

Новосибирскстат опубликовал данные о средних зарплатах в регионах Сибири по итогам января – марта 2017 года. Специалисты выяснили, что в первом квартале в среднем жители Сибири зарабатывали 31 156 рублей.

Больше всех получали те, кто проживает Красноярском крае. Там за указанный период средняя зарплата достигла 36 430 рублей. Чуть меньше заработок был у жителей Томской области – 35 027 рублей. Замкнула тройку зарплатных лидеров Иркутская область – 34 967 рублей.

Кузбасс, как и по итогам двух месяцев 2017 года, остался на седьмой позиции. В среднем в первом квартале жители Кемеровской области зарабатывали 30 471 рубль. При этом в марте зарплаты кузбассовцев были значительно выше – более 31 700 рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кузбассе в первом квартале 2017 года врачи в Кузбассе в среднем зарабатывали 41 416,4 руб., а преподаватели вузов – 42 816 руб. При этом доходы жителей региона за год выросли на 5,5%.