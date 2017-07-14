В первом полугодии 2017 ВТБ Факторинг увеличил портфель на 45%

За первое полугодия 2017 года ВТЮ Факторинг увеличил размер портфеля на 45% и его размер составил 99,3 млрд рублей. Самый большой рост портфеля специалисты отметили во втором квартале. Он превысил 45%. ВТФ Факторинг продолжает лидировать на российском рынке факторинга.

«Рост портфеля до 99 миллиардов рублей является историческим максимумом ВТБ Факторинг по итогам первого полугодия и лучшим результатом среди всех российских компаний за всю историю существования рынка факторинга в России. В наших планах сохранить безоговорочное лидерство на рынке в 2017 году, показав дальнейший существенный рост бизнеса. Таких выдающихся результатов мы смогли достичь благодаря слаженной командной работе ВТБ Факторинг и группы ВТБ», — генеральный директор ВТБ Факторинг Антон Мусатов.

Положительную динамику достигли благодаря развитию программ финансирования кредиторской задолженности. С её помощью крупные компании быстрее проводят производственные и операционные процессы. Благодаря supply chain finance (SCF) улучшается качество планирования денежных потоков. Это позволяет своевременно и качественно делать поставки.