В первые дни 2017 года в Кемерове выпало 25% январской нормы осадков

По данным многолетних наблюдений такой снежной и ранней зимы не было с 1976 года.

С 1 января 2017 года в столице Кузбасса выпало 25% январской нормы осадков. Городские дорожные службы работают в усиленном режиме и без выходных. Глава Кемерова Илья Середюк получил своевременно удалять снежные шапки с кровель жилых домов и зданий, а также вовремя вывозить мусор.

«В среднем в работах задействовано 220 единиц снегоуборочной техники и 170 дорожных рабочих. Они занимаются очисткой магистралей, тротуаров и вывозом снега. По информации МАУ «Кемеровские автодороги», все основные транспортные артерии обработаны антигололёдными материалами и прометены. В среднем за сутки на посыпку дорог расходовалось до 349 тонн песчано-соляной смеси», – рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

С начала 2017 года дорожные службы расчистили улицы в частном секторе. В Кедровке расчищено 19 улиц, в Рудничном районе – 28. В Заводском районе рабочие вывезли снег с 44 улиц. Всего в областном центре в надлежащий вид привели 94 улицы.

Стоит отметить, что два кемеровских снегоотвала уже полностью заполнены. Ещё 18 отвалов используются на пределе возможностей. С начала зимнего сезона из Кемерова вывезли 707 тысяч 836 кубометров снега. Эта цифра в два раза превышает прошлогодние показатели. Сейчас все снегоотвалы в областном центре заполнены на 80%.