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В первые выходные ноября в Кузбассе похолодает до -12°С

В первые выходные ноября в Кузбассе похолодает до -12°С

В пятницу в регионе ещё будет относительно тепло.

Первые выходные ноября в Кузбассе будут прохладными. Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на последние дни недели.

В пятницу ещё будет относительно тепло. Дневная температура будет в пределах +7, +12°С, а ночная – +1, -4°С.

В субботу ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. В большинстве районов области возможны осадки в виде мокрого снега, снега и гололедные явления. Днём столбик термометра повысится до отметок +1, +6°С. В ночь же похолодает до -1, -6°С, местами – до -12°С.

В воскресенье также пройдёт небольшой снег. Днём температура составит +1, -4°С, а ночью – -2, -7°С.

В понедельник, праздничный день, температура продолжит понижаться. Дневная температура достигнет -1, -6°С, в ночь понизится до -5, -10°С, местами – до -15°С.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: giphy.com.
Фото: pxhere.com.

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