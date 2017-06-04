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В первый понедельник июня ночью в Кузбассе похолодает до 0°С

В первый понедельник июня ночью в Кузбассе похолодает до 0°С

Ночью и утром местами в регионе возможен туман.

Сотрудники Кемеровского гидрометцентра подготовили прогноз погоды в Кузбассе на 5 июня. Ночью в регионе будет +5, +10°С. При этом по востоку области может похолодать до 0°С. Днём же кузбассовцам стоит ожидать потепления до +19, +24°С, местами по югу – до +29°С.

Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Ночью и утром местами возможен туман. День пройдёт без осадков.

В Кемерове 5 июня ночью температура воздуха составит от +5 до +7°С, а днём будет около +24°С. Порывы ветра в столице Кузбасса будут около 11 м/с.

Ранее Сибдепо сообщал, что кузбасские синоптики дали предварительный прогноз на июнь.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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