В Петербурге мотоциклист рассыпал по трассе 12 млн рублей (видео)

В Санкт-Петербурге в полицию за помощью обратился 40-летний предприниматель, который рассказал, что на 24-м километре Западного скоростного диаметра на большой скорости у него раскрылся рюкзак и по проезжей части рассыпались 12 млн рублей. Мужчина передвигался на мотоцикле.

По словам заявителя, инцидент произошёл 6 июня, однако в полицию он обратился спустя два дня из-за того, что ему нужен был совет адвоката, сообщает «Фонтанка». Почему мотоциклист сам не остановился, чтобы собрать деньги, портал не сообщает.

Известно, что некоторые водители, в том числе дорогих машин, не постеснялись, останавливались и собирали деньги. Некоторые из них оказались сознательными и передавали собранные с проезжей части средства в полицию. К вечеру 8 июня общими усилиями мотоциклисту вернули два миллиона рублей.