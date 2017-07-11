В Подмосковье чиновники здравоохранения купили мебель на 22 млн вместо помощи инвалидам

Эти средства были взяты из общей суммы, выделенной на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья.

В Подмосковье региональный Минздрав и больницы получили из федерального бюджета средства в размере 685 млн рублей на помощь инвалидам. Однако 22 млн рублей из этой суммы потратили совсем на другие нужды, сообщает Life. Они купили офисную мебель и технику, холодильники, кухонное оборудование и другие вещи.

«В итоге за два года учреждения здравоохранения потратили 21,86 миллиона на цели, не связанные с созданием доступной среды, — рассказал Life источник, знакомый с ходом проверки. — Часть этих денег ушла на покупку диванов, кресел для начальства, часть — на приобретение оргтехники. Купили и оборудование для кухни — овощерезку, картофелечистку, холодильники».

Стоит отметить, что некоторые больницы покупали оборудование для своих пациентов. Но не всегда те средства, что потратили по назначению, были расходованы эффективно. Издание сообщает, что в одно из госучреждений области купили специальную индукционную систему для слабослышащих людей. С помощью этой техники инвалидам не надо напрягать слух, но чиновники так её и не включили, не смотря на то, что потратили на её приобретение 73 тысячи рублей.

В настоящее время никакого комментария от правительства Московской области на данную тему не поступало.