В Подмосковье учительница показала на уроке детям фильм «Оно» и потеряла работу

В Балашихе уволили учительницу русского языка после того, как она показала детям фильм «Оно» по книге Стивена Кинга. Известно, что кинопоказ педагог устроила по просьбе детей.

По некоторым данным, на показ хоррора в стенах школы пожаловалась мама одного и учеников, который вместе с одноклассниками смотрел фильм. После этого администрация городского округа провела проверку по факту произошедшего.

«Проведена проверка, факт подтвердился, учитель уволен», — цитирует «Интерфакс» сообщение источника в местной администрации.

Отметим, возраст школьников, которые посмотрели на уроке русского языка фильм ужасов, не уточняется. В свою очередь уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заступилась за преподавателя. По её словам, маркировка фильма «18+» имеет рекомендационный характер, и учитель под собственную ответственность может показать ученикам данный фильм.