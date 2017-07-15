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В полиции рассказали подробности смертельного ДТП на Логовом шоссе в Кемерове

В смертельнос ДТП на Логовом шоссе в Кемерове погиб 32-летний мужчина

В полиции рассказали подробности происшествия.

15 июля около 11:30 на Логовом шоссе в столице Кузбасса произошло смертельное ДТП. 32-летний местный житель, находясь за рулём ВАЗ-2109, выбрал не безопасную скорость, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, затем врезался в опору контактной трамвайной линии с последующим опрокидыванием.

По предварительным данным, мужчина двигался со стороны проспекта Шахтёров в сторону Кузнецкого моста. Его водительский стаж был около года.

«Почти за год водительского стажа мужчина четырнадцать раз привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения, а за последние два месяца ещё восемь раз — за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. На момент ДТП он был лишён права управления транспортными средствами», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

В июне 2017 года в отношении погибшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://vk.com / «Регион 42».

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