В Польше утвердили закон о сносе советских памятников

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в законе «О запрете пропаганды коммунизма», сообщает «Лента.ру». Эти поправки предусматривают снос памятников советской эпохи на территории страны. Снесут не только памятники, «прославляющие тоталитарную систему», но также таблички, монументы и бюсты. Будут переименованы все улицы, учреждения, здания и другие объекты, чьё название связано с социалистическим прошлым.

«Памятники не должны чествовать людей, организации, события или даты, пропагандирующие коммунизм или любой другой тоталитарный строй», — гласит документ, размещённый на сайте польского президента.

В законе уточняется, что на монументы и обелиски, установленные в местах захоронений, действие закона не распространяется. Поправки вступят в силу через 3 месяца. Поправки были приняты польским сеймом 22 июня. 5 июля депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов призвал разорвать дипломатические отношения с Польшей, где будут сносить памятники солдатам Красной Армии.