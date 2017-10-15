В Польше заявили об обнаружении записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского

Польская комиссия нашла запись момента взрыва на бортовом самописце Ту-154, в котором погиб президент страны Леха Качиньский. Об этом заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич.

«Мы нашли в записи одного из самописцев момент взрыва. Он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всех возможных других интерпретаций этой электронной записи», – цитирует РБК главу военного ведомства Польши.

Он добавил, что отчёт, в котором будут не только изложены выводы комиссии, но и названы ответственные за катастрофу под Смоленском, представят общественности до конца весны 2018 года.

Ту-154 ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные политики страны, в том числе президент Лех Качиньский с супругой, упал в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа – 96 человек – погибли.