В Португалии 20 человек заживо сгорели в лесном пожаре

На лесной дороге в Португалии более 20 человек заживо сгорели в своих автомобилях, пытаясь покинуть зону лесного пожара. Огонь захватил людей на узком участке дороги между плотно стоящими деревьями. Автомобили буквально вплавились в размякший от страшного жара асфальт. Кадры с места трагедии показал в своём эфире телеканал РЕН ТВ.

Пожары, начавшиеся из-за аномальной жары, охватили всю центральную часть Португалии. По предварительным данным, число погибших от огня превысило 70 человек. Локализовать пламя пожарным не удаётся. Столица страны, Лиссабон, оказалась под угрозой сильнейшего задымления. В Португалии объявлен трёхдневный траур.