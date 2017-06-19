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В Португалии 20 человек заживо сгорели в лесном пожаре

Лесные пожары охватили всю центральную часть страны.

На лесной дороге в Португалии более 20 человек заживо сгорели в своих автомобилях, пытаясь покинуть зону лесного пожара. Огонь захватил людей на узком участке дороги между плотно стоящими деревьями. Автомобили буквально вплавились в размякший от страшного жара асфальт.  Кадры с места трагедии показал в своём эфире телеканал РЕН ТВ.

Пожары, начавшиеся из-за аномальной жары, охватили всю центральную часть Португалии. По предварительным данным, число погибших от огня превысило 70 человек. Локализовать пламя пожарным не удаётся. Столица страны, Лиссабон, оказалась под угрозой сильнейшего задымления. В Португалии объявлен трёхдневный траур.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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