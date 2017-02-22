В праздничные выходные в Кузбассе МЧС будет работать в режиме повышенной готовности

В праздничные выходные ГУ МЧС России по Кемеровской области будет работать в режиме повышенной готовности.

«Такой режим вводится для обеспечения высокой степени готовности к применению по предназначению сил и средств ведомства к возможным действиям по ликвидации последствий ЧС и происшествий», — сообщили в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

До конца недели сотрудники регионального чрезвычайного ведомства будут дежурить в местах массовых мероприятий. Во время действия «особого» режима в распоряжении у специалистов появятся резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, будет усилен состав дежурно-диспетчерских смен.