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В праздничные выходные в Кузбассе МЧС будет работать в режиме повышенной готовности

Сотрудники ведомства будут дежурить в местах массовых мероприятий.

В праздничные выходные ГУ МЧС России по Кемеровской области будет работать в режиме повышенной готовности.

«Такой режим вводится для обеспечения высокой степени готовности к применению по предназначению сил и средств ведомства к возможным действиям по ликвидации последствий ЧС и происшествий», — сообщили в пресс-службе регионального чрезвычайного ведомства.

До конца недели сотрудники регионального чрезвычайного ведомства будут дежурить в местах массовых мероприятий. Во время действия «особого» режима в распоряжении у специалистов появятся резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, будет усилен состав дежурно-диспетчерских смен.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

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