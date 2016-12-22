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В преддверии празднования Нового года в Кузбассе проверили магазины с пиротехникой

На территории региона купить качественные салюты можно в 159 торговых точках.

Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка по Кемеровской области совместно с сотрудниками МЧС проверил все торговые точки, где продаются фейерверки. По результатам прошедшего рейда, нарушений не нашли ни в одном из магазинов. На сегодняшний день в регионе купить салюты можно в 159 магазинах, сообщили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

«Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества, она способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. Значительное количество пожаров и травм происходит из-за нарушений правил использования или использования некачественной продукции, не прошедшей сертификационные испытания», – заявила начальник областного департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника Трихина.

Кроме того, Трихина обратилась к кузбассовцам с просьбой внимательно подходить к выбору новогоднего салюта. Ни в коем случае нельзя приобретать фейерверки с истёкшим сроком годности, а также в повреждённой упаковке.

«Помните, что эксплуатация большинства пиротехнических изделий возможна только с 16 лет. Вашим детям в магазинах такую продукцию не продадут», – заключила начальник департамента.

Стоит отметить, что покупатели имеют право при необходимости попросить у продавца салютов сертификаты соответствия.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.

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