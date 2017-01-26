В Приамурье после тренировки 16-летний подросток попал в реанимацию с инфарктом

В Амурской области медики диагностировали инфаркт у 16-летнего подростка. Ранее воспитаннику белогорской ДЮСШ №1 стало плохо во время тренировки.

«В результате всех мероприятий установлен диагноз: серьезная сердечная патология. В практике белогорских врачей это первый случай инфаркта, диагностированный в 16 лет. В 25-летнем возрасте он является крайней редкостью. В моей практике это вообще первый случай. Экстренная помощь всех, кто был рядом, спасла подростку жизнь. В той ситуации счет шел на минуты», — цитирует ТАСС главного врача Белогорской больницы Андрея Руди.

По информации «РИА Новости», ранее во время занятий по легкой атлетике подростку стало плохо. Тренер-преподаватель вызвал скорую помощь. Прибывшие врачи сначала диагностировали отёк лёгких. Окончательный диагноз поставил медицинский консилиум.

Сейчас 16-летний воспитанник ДЮСШ находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное. Известно, что десятиклассник входил в состав военно-патриотического клуба, ранее прыгал с парашютом.