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В пригороде Парижа россиян ограбили на 100 тысяч евро

В пригороде Парижа россиян ограбили на 100 тысяч евро

Злоумышленники похитили драгоценности, дорогую одежду и электронику.

Семья из России на автомобиле направлялась из аэропорта Бурже в Париж. По дороге злоумышленники «вытеснили» машину российской четы с автострады на соседнюю дорогу, где заставили остановиться и ограбили.

По данным AFP, злоумышленники похитили драгоценности, дорогую одежду и электронную технику. Сумма причинённого ущерба составила около 100 тысяч евро. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

За последние несколько лет на этой дороге преступники совершили целый ряд ограблений. Их жертвами становятся состоятельные люди, направляющиеся из аэропортов Бурже в Руасси-Шарль де Голль. В ноябре 2016 года примерно в том же месте неизвестные ограбили двух женщин из Катара на пять миллионов евро.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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