В Приморье арестованному пытались передать пропитанные наркотиками трусы

В Приморском крае сотрудники СИЗО-1 изъяли подозрительную передачу для одного из арестованных. Оказалось, что мужчине пытались передать пару нижнего белья, пропитанного наркотиками. Об этом сообщает ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

Во время проверки, сотрудники исправительного учреждения заметили, что трусы чем-то пропитаны и изъяли их. После конфискации нижнего белья, его передали на экспертизу, которая подтвердила, что одежда пропитана смесью, содержащей производное N-метилэфедрона. Общая масса наркотического вещества составила три грамма, что считается крупным размером.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».