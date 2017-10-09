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Кузбасс
В Прокопьевске автомобилист сбил пьяную женщину.

В Прокопьевске автомобилист сбил пьяную женщину

Авария произошла 8 октября в 20:20 на улице Ноградской.

В воскресенье, 8 октября, в Прокопьевске на улице Ноградской 23-летний автомобилист на Lexus GS300 сбил 38-летнюю нетрезвую женщину. Потерпевшая переходила через дорогу в 20:20 вне пешеходного перехода, хотя зебра находилась в зоне её видимости.

«В момент ДТП водитель «легковушки» был трезв. Женщину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами, в том числе тяжёлой степени тяжести», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды областной ГИБДД.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция в очередной раз просит кузбассовцев не пренебрегать правилами дорожного движения. Пешеходам следует пересекать проезжую часть строго по зебре, убедившись, что водители уступают дорогу. Автомобилистам следует сбавлять скорость при приближении к пешеходному переходу, выполнять предписание дорожных знаков и держать дистанцию, а также боковой интервал между транспортными средствами.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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