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Кузбасс
В Прокопьевске автомобилист сбил велосипедистку

В Прокопьевске автомобилист сбил велосипедистку

35-летняя женщина получила травмы различной степени тяжести.

В четверг, 22 июня, в Прокопьевском районе в 12:10 водитель ВАЗ-2110 сбил велосипедистку. 35-летняя женщина ехала во встречном направлении по отношению к автомобилю по обочине дороги в селе Верх-Егос. ПДД она не нарушала.

«По предварительной версии, 30-летний водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину. В момент аварии и водитель, и пострадавшая были трезвы», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Женщине оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Её жизни ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://prokopievsk.ru

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