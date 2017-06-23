В Прокопьевске автомобилист сбил велосипедистку

В четверг, 22 июня, в Прокопьевском районе в 12:10 водитель ВАЗ-2110 сбил велосипедистку. 35-летняя женщина ехала во встречном направлении по отношению к автомобилю по обочине дороги в селе Верх-Егос. ПДД она не нарушала.

«По предварительной версии, 30-летний водитель не справился с управлением и съехал с проезжей части на обочину. В момент аварии и водитель, и пострадавшая были трезвы», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

Женщине оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение. Её жизни ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.