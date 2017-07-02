В Прокопьевске автомобилист врезался в столб, один человек погиб

В субботу, 1 июля, в Прокопьевске на улице Проспектной, 14 водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и слетел с дороги, после чего врезался в фонарный столб. Авария произошла в 23:20.

«В результате дорожно-транспортного происшествия погиб пассажир, а также травмированы водитель и ещё два пассажира Daewoo Nexia», — сообщается на сайте Госавтоинспекции Кузбасса.

Известно, что авария произошла из-за того, что водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, а также выбрал не подходящую скорость движения на участке, где произошла авария.

Сотрудники ГИБДД просят кузбассовцев быть внимательными при управлении автотранспортом, и не пренебрегать правилами дорожного движения. Любая ошибка может привести к трагедии.