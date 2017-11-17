Происшествия
Кузбасс
В Прокопьевске грузовой поезд насмерть сбил мужчину

В Прокопьевске грузовой поезд насмерть сбил мужчину

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

16 ноября на станции Прокопьевск грузовой поезд сбил мужчину. В результате кузбассовец скончался на месте.

«Это произошло около 13:00. Установлено, что погиб житель Прокопьевска 1977 года рождения», – сказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Яна Стрижова.

По факту происшествия сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее Сибдепо сообщал, что ночью 15 ноября на перегоне Проектная – Мереть поезд насмерть сбил 15-летнюю девушку. Впоследствии по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: publicdomainpictures.net.

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