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Кузбасс
В Прокопьевске машинист поезда насмерть сбил 50-летнего мужчину

В Прокопьевске машинист поезда насмерть сбил 50-летнего мужчину

Личность погибшего удалось установить по отпечаткам пальцев.

Накануне ночью на перегоне Зенково – Прокопьевск машинист грузового поезда экстренно пытался остановить состав, чтобы не сбить стоявшего на путях мужчину. Машинист также подавал предупредительный звуковой сигнал, однако прокопчанин никак не отреагировал и погиб.

«У погибшего не было обнаружено ни документов, ни каких-либо других личных вещей. Личность мужчины удалось установить при помощи отпечатков пальцев. Погибший оказался 50-летним жителем Прокопьевска, проживавшим недалеко от железной дороги», – сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

По предварительным данным, прокопчанин отмечал 23 Февраля ещё несколько дней после праздника. Ночью в состоянии алкогольного опьянения он пришёл на железнодорожные пути и попал под поезд.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Сотрудники полиции призывают кузбассовев не появляться в нетрезвом состоянии в зонах повышенной опасности и в общественных местах.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: Google Images.

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