В Прокопьевске на аукцион выставят здание бывшего ДК ПЗША

В настоящее время специалисты уточняют стартовую цену объекта.

В Прокопьевске на очередном собрании городской Совет народных депутатов принял решение выставить здание бывшего Дворца культуры ПЗША на аукцион. Сейчас специалисты решают организационные мероприятия торгов, а также уточняют стартовую цену.

«Объявление о продаже бывшего ДК ПЗША появится на официальном сайте РФ о проведении торгов уже на этой недели», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Прокопьевска.

По данным ведомства, вырученные от продажи объекта деньги потратят на нужды города.

Напомним, в январе 2017 года в старом здании дворца культуры произошёл пожар. Сотрудники МЧС проливали конструкцию здания в течение двух суток из-за возникновения повторных возгораний.