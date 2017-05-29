В Прокопьевске на аукцион выставят здание бывшего ДК ПЗША
В настоящее время специалисты уточняют стартовую цену объекта.
В Прокопьевске на очередном собрании городской Совет народных депутатов принял решение выставить здание бывшего Дворца культуры ПЗША на аукцион. Сейчас специалисты решают организационные мероприятия торгов, а также уточняют стартовую цену.
«Объявление о продаже бывшего ДК ПЗША появится на официальном сайте РФ о проведении торгов уже на этой недели», — рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Прокопьевска.
По данным ведомства, вырученные от продажи объекта деньги потратят на нужды города.
Напомним, в январе 2017 года в старом здании дворца культуры произошёл пожар. Сотрудники МЧС проливали конструкцию здания в течение двух суток из-за возникновения повторных возгораний.
Фото: http://vk.com / I ❤ PRK (Я люблю Прокопьевск).