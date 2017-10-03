В Прокопьевске неизвестный расстрелял на улице собаку (18+)

В Прокопьевске один из местных жителей в посёлке Ясная Поляна на улице Енисейской расстрелял бездомную собаку по кличке Грэй. ЧП произошло в пятницу, 29 сентября. Очевидцы доставили раненное животное в ветеринарную клинику, где через несколько часов пёс скончался от полученных травм. Вскрытие показалось, что у собаки были повреждены практически все внутренние органы. Позднее горожане обратились за помощью в полицию.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту гибели бездомного животного. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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Местные жители уверены, что собака никому не причинила бы вреда, они её часто подкармливали. Также прокопчане искали новый дом для животного, но не успели его найти.