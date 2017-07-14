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Кузбасс
В Прокопьевске перевернулся мотоцикл, погиб водитель

В Прокопьевске перевернулся мотоцикл, погиб водитель

Также в аварии есть пострадавший.

Ночью 13 июля в Прокопьевске произошло смертельное ДТП, унёсшее жизнь одного человека.

Водитель мотоцикла Honda вместе с пассажиром ехали в сторону улицы 10 микрорайон.

«В пути мотоциклист, предварительно, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал с дороги и допустил опрокидывание транспортного средства», — сообщили Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате происшествия погиб 35-летний водитель мотоцикла. 20-летний пассажир получил травмы – сотрясение головного мозга и ушибы. Молодой человек обратился за помощью врачей самостоятельно уже после аварии.

Госавтоинспекция в очередной раз призывает водителей не превышать скорость, не совершать резких манёвров, а также соблюдать безопасные боковой интервал и дистанцию во время движения.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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