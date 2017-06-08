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В Прокопьевске по дачному посёлку бегал медвежонок

В Прокопьевске по дачному посёлку бегал медвежонок

Лесного гостя на видео заснял автомобилист, проезжающий мимо загородных домов.

В среду, 7 июня, поздно вечером в Прокопьевске в двух километрах от города в дачном саду «Фарфорист» по дороге бегал медвежонок. Лесного гостя на видео запечатлел местный житель, проезжающий мимо.

«Я ехал в 23:00 сторону сибирских бань, на Фарфористе. По дороге меня остановил водитель встречного авто и сказал, что по дороге бегает медведь, мне стало интересно. Достал телефон и продолжил движение. Из кустов перед машиной появился медвежонок, который, видимо, испугался света фар и побежал от меня, потом свернул с дороги и удалился в сторону дач», — рассказал Сибдепо автор видео Алексей Немеров.

Скорее всего, лесной зверь пришёл в Прокопьевск из леса. И, возможно, не один, а с медведицей. Местным жителям следует быть бдительными.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: http://vk.com / Алексей Немеров.
Фото: http://vk.com / Алексей Немеров.

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