В Прокопьевске по дачному посёлку бегал медвежонок

В среду, 7 июня, поздно вечером в Прокопьевске в двух километрах от города в дачном саду «Фарфорист» по дороге бегал медвежонок. Лесного гостя на видео запечатлел местный житель, проезжающий мимо.

«Я ехал в 23:00 сторону сибирских бань, на Фарфористе. По дороге меня остановил водитель встречного авто и сказал, что по дороге бегает медведь, мне стало интересно. Достал телефон и продолжил движение. Из кустов перед машиной появился медвежонок, который, видимо, испугался света фар и побежал от меня, потом свернул с дороги и удалился в сторону дач», — рассказал Сибдепо автор видео Алексей Немеров.

Скорее всего, лесной зверь пришёл в Прокопьевск из леса. И, возможно, не один, а с медведицей. Местным жителям следует быть бдительными.