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В Прокопьевске пойдёт под суд мужчина, ранивший трёх прохожих из обреза ружья

В Прокопьевске пойдёт под суд мужчина, ранивший троих прохожих из обреза ружья

Жителю города грозит до пяти лет заключения.

В Прокопьевске будут судить местного жителя, выстрелившего в прохожих из обреза ружья. Полицейские завершили расследование дела, возбуждённого в отношении 50-летнего злоумышленника.

Стрельба во дворе дома на улице Космической была в ноябре 2016 года. По информации пресс-службы областного ГУ МВД, изначально кузбассовец поссорился с соседом и собрался испортить его машину. Однако получилось так, что пьяный злоумышленник ошибся и проткнул колёса, а также разбил стекло авто совсем другого человека.

Вскоре вокруг повреждённого транспорта собрались люди. В этот момент обвиняемому, наблюдавшему за происходящим со стороны, послышались угрозы в его адрес.

«После этого он сходил за обрезом охотничьего ружья, который нашёл несколько лет назад, и с расстояния произвёл один выстрел в сторону собравшихся горожан», — рассказали в пресс-службе.

В результате были ранены три человека — двое мужчин и одна женщина. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Как рассказала Сибдепо сотрудник пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Маслакова, у злоумышленника не было разрешения на ношение оружия. В ходе расследования он не комментировал произошедшее, пользуясь 51 статьей Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого…»).

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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