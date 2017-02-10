В Прокопьевске пойдёт под суд мужчина, ранивший троих прохожих из обреза ружья

В Прокопьевске будут судить местного жителя, выстрелившего в прохожих из обреза ружья. Полицейские завершили расследование дела, возбуждённого в отношении 50-летнего злоумышленника.

Стрельба во дворе дома на улице Космической была в ноябре 2016 года. По информации пресс-службы областного ГУ МВД, изначально кузбассовец поссорился с соседом и собрался испортить его машину. Однако получилось так, что пьяный злоумышленник ошибся и проткнул колёса, а также разбил стекло авто совсем другого человека.

Вскоре вокруг повреждённого транспорта собрались люди. В этот момент обвиняемому, наблюдавшему за происходящим со стороны, послышались угрозы в его адрес.

«После этого он сходил за обрезом охотничьего ружья, который нашёл несколько лет назад, и с расстояния произвёл один выстрел в сторону собравшихся горожан», — рассказали в пресс-службе.

В результате были ранены три человека — двое мужчин и одна женщина. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Как рассказала Сибдепо сотрудник пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Маслакова, у злоумышленника не было разрешения на ношение оружия. В ходе расследования он не комментировал произошедшее, пользуясь 51 статьей Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого…»).

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.