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В Прокопьевске полиция нашла без вести пропавшего подростка

В Прокопьевске полиция нашла без вести пропавшего подростка

15-летний мальчик прятался в одном из заброшенных городских строений.

В среду, 15 ноября, сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшего 15-летнего подростка живым. Напомним, накануне за помощью в полицию обратился директор детского дома, который сообщил, что один из воспитанников самовольно покинул заведение в неизвестном направлении.

«В результате поисков инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции нашли подростка в одном из заброшенных строений. Противоправных действий в отношении него совершено не было», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас с подростком работают сотрудники ПДН. Устанавливается, по какой причине юноша решил уйти из детского дома.

Сотрудники МВД благодарят всех, кто помогал искать подростка.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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