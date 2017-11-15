В Прокопьевске полиция нашла без вести пропавшего подростка

В среду, 15 ноября, сотрудники правоохранительных органов нашли без вести пропавшего 15-летнего подростка живым. Напомним, накануне за помощью в полицию обратился директор детского дома, который сообщил, что один из воспитанников самовольно покинул заведение в неизвестном направлении.

«В результате поисков инспектор по делам несовершеннолетних и участковый уполномоченный полиции нашли подростка в одном из заброшенных строений. Противоправных действий в отношении него совершено не было», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Сейчас с подростком работают сотрудники ПДН. Устанавливается, по какой причине юноша решил уйти из детского дома.

Сотрудники МВД благодарят всех, кто помогал искать подростка.