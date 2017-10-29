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В Прокопьевске сотрудники ППС вывели из горящего дома два человека

В Прокопьевске сотрудники ППС вывели из горящего дома два человека

Мужчину и женщину доставили в больницу.

В Прокопьевске сотрудники патрульно-постовой службы поздно вечером заметили, что из одного частного дома идёт дым. Старший сержант полиции Евгений Макуха вместе со старшим сержантом полиции Александром Веретенниковым и стажёром Егором Шороховым вызвал МЧС, затем мужчины осмотрели горящий дом и вывели на улицу двух людей.

«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Прокопьевску спасли двоих граждан из горящего дома», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В момент, когда сотрудники полиции обнаружили внутри дома 37-летнего мужчину и 47-летнюю женщину, крыша жилья и веранда уже были охвачены огнём. Жильцов дома вывели на улицу и передали медикам. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сотрудники МЧС полностью погасили пламя. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://vk.com / Маша Антонова.
Фото: https://vk.com / Маша Антонова.

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