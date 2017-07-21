В Прокопьевске судят водителя, который в состоянии опьянения насмерть сбил пенсионерку

В Прокопьевске прошло заседание суда по делу о резонансном ДТП, в котором водитель авто насмерть сбил пенсионерку.

Напомним, авария произошла в октябре 2016 года. Ехавший с превышением скорости водитель Opel Vectra сбил пожилую женщину, которая шла по обочине с ребёнком. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Мальчик не пострадал.

«Автолюбитель, несмотря на совершенное ДТП, продолжил движение и остановился только тогда, когда машина выехала на трамвайные линии», — ранее сообщали в пресс-службе областного ГУ МВД.

В марте 2017 года дело о резонансном ДТП ушло в суд.

«Водитель признал вину частично, — сообщила Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. — Мужчина отрицает, что был в состоянии наркотического опьянения в момент ДТП. Говорит, что у него были проблемы со здоровьем, и он находился под воздействием лекарств. Также утверждает, что потерял сознание в момент аварии. Однако данные химического анализа показали, что в крови мужчины находились наркотические вещества».

20 июля в Рудничном районном суде Прокопьевска состоялись судебные прения сторон. Государственный обвинитель предложил суду приговорить автомобилиста к пяти годам лишения свободы, а также лишить его водительских прав на 2,5 года. Представитель пострадавшей стороны также попросил суд лишить обвиняемого свободы.

«Cторона защиты попросила исключить из объёма квалифицирующий признак «состояние опьянения», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Следующее судебное заседание пройдёт 7 августа. Ожидается, что в этот день будет вынесен приговор.