В Прокопьевске трамвай сошел с рельсов, пострадал пятилетний мальчик
Также травмы получила 34-летняя женщина.
Вечером 15 мая в Прокопьевске на улице Квартал Северный сошёл с рельсов трамвай. Подробнее о происшествии Сибдепо рассказали в областной Госавтоинспекции.
«В аварии пострадали два пассажира: пятилетний мальчик и 34-летняя женщина, — сообщили изданию в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса. — Характер их травм уточняется».
По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все подробности аварии в Центральном районе города.
Госавтоинспекция призывает жителей Кузбасса быть внимательнее на дорогах. Пассажиров общественного транспорта просят крепче держаться за поручни.
Фото: http://dic.academic.ru/