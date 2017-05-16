В Прокопьевске трамвай сошел с рельсов, пострадал пятилетний мальчик

Вечером 15 мая в Прокопьевске на улице Квартал Северный сошёл с рельсов трамвай. Подробнее о происшествии Сибдепо рассказали в областной Госавтоинспекции.

«В аварии пострадали два пассажира: пятилетний мальчик и 34-летняя женщина, — сообщили изданию в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса. — Характер их травм уточняется».

По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все подробности аварии в Центральном районе города.

Госавтоинспекция призывает жителей Кузбасса быть внимательнее на дорогах. Пассажиров общественного транспорта просят крепче держаться за поручни.