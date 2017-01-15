В Прокопьевске водитель Hyundai сбил пьяного пешехода

Мужчина шёл по краю проезжей части, хотя рядом был тротуар.

В Прокопьевске водитель Hyundai Solaris сбил пьяного пешехода. ДТП произошло 14 января в 11:45 на улице Горная.

«По предварительным данным, водитель Hyundai Solaris совершил наезд и травмировал пешехода, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел по краю проезжей части, в попутном направлении движению транспортного средства, при наличии и удовлетворительном состоянии тротуара», — сообщается в оперативной сводке кузбасской Госавтоинспекции.

О степени травм, которые получил пьяный мужчина, не сообщается.

ГИБДД призывает участников движения к внимательности на дороге. Пешеходам рекомендуют в тёмное время суток использовать в одежде световозвращающие элементы, которые помогут водителям разглядеть гражданина с дальнего расстояния.