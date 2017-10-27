В Прокопьевском районе открыли спортзал за 52 млн рублей

В посёлке Большая Талда Прокопьевского района открыли современный спортзал. На возведение объекта направили 52 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

В спортзале есть волейбольная и баскетбольная площадки, поле для флорбола, тренажёрный зал, лыжная база на 60 пар, а также душевые и раздевалки. В нём смогут заниматься не только школьники, но и все жители посёлка.

В открытии спортзала Большеталдинской средней школы приняли участие заместитель губернатора Елена Пахомова и глава Прокопьевского района Наталья Шабалина. Елена Пахомова отметила, что Прокопьевский район является одним из самых спортивных районов Кузбасса.