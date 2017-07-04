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Кузбасс
В Прокопьевском районе при столкновении двух грузовиков погиб один человек

В Прокопьевском районе при столкновении двух грузовиков погиб один человек

Авария произошла на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк.

Ночью 3 июля в Прокопьевском районе столкнулись два грузовика – «КамАЗ» и Hyundai. ДТП произошло в 3:00 на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк.

«Предварительно, водитель Hyundai не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «КамАЗа» и столкнулся с ним», — сообщили Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

Авария унесла жизнь пассажира Hyundai. Мужчина скончался на месте. Водители обоих транспортных средств – мужчины в возрасте 57 и 52 лет – не пострадали.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать безопасные скоростной режим, боковой интервал и дистанцию во время передвижения за рулём.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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