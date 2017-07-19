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В Промышленновском районе в столкновении двух авто пострадали четыре человека

В Промышленновском районе в столкновении двух авто пострадали четыре человека

Двум травмированным назначили стационарное лечение, еще двум – амбулаторное.

18 июля в посёлке при станции Падунская в Промышленновском районе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека.

«По предварительным данным, на улице Советская водитель Lada Kalina столкнулся с Toyota Carina при выезде с прилегающей территории», — рассказали Сибдепо в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.

В результате ДТП 45-летнего водителя Lada и 24-летнюю пассажирку Toyota госпитализировали. 27-летнему водителю иномарки и 18-летнему пассажиру отечественного авто назначили амбулаторное лечение.

Госавтоинспекция просит автомобилистов отказаться от резких, необдуманных манёвров. Также водителей призывают не превышать скорость, соблюдать безопасные боковой интервал и дистанцию.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: Google Images.

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