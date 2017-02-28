В прошедшие выходные в Шерегеше побили рекорд сезона по посещаемости

В минувшие выходные в Шерегеше побили рекорд сезона по посещаемости. В тёплые дни все ринулись на курорт: с 23 по 26 февраля загрузка гостиниц и квартир составила 95%. На подъёмники выстраивались огромные очереди. Туристам приходилось ждать в них до 30 минут. По данным центра бронирования Kuzuk.ru, такого не было даже в период «сверхвысокого сезона», то есть с 4 по 8 января.

«Ажиотаж на эти дни ожидался, но он превзошел ожидания. Четыре дня выходных и теплая погода привлекли на курорт десятки тысяч туристов одновременно. В такие дни особенно хорошо понимаешь как Шерегеш нуждается в развитии: дорожные пробки, забитые до отказа парковки, нереальные очереди. Всё это хоть и позволяет гордиться популярностью сибирского горнолыжного курорта, но совершенно не нравится туристам», — сказал директор Kuzuk.ru Евгений Афанасьев.

При этом спрос на 8, 10 и 12 марта пока низкий. Собственно, также, как и на школьные каникулы и апрельский фестиваль GrelkaFest. Однако, по словам специалистов, это еще ни о чём не говорит: вероятнее всего, все места в отелях будут распроданы ближе к датам отдыха.