В Прокопьевске вторые сутки пожарные работают у здания бывшего ДК ПЗШ

В среду, 18 января, около 8:00 загорелось старое здание ДК ПЗША в Прокопьевске. На место пожара выехали несколько бригад спасателей для ликвидации возгорания. Сегодня местные жители сообщили о повторном пожаре в старом здании.

«Рядом с ДК стоит одна единица спецтехники, но спасатели ничего не делают, а здание дымится», – рассказал Сибдепо очевидец происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ онлайн-журналу рассказали о действиях специалистов.

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«Данное здание ветхое, а перекрытия пустотные. Сейчас обвалилась крыша и появилась тяга. В некоторых местах вновь образовываются возгорания из-за тлеющей древесины. На месте дежурят спасатели, которые проливают водой конструкцию здания и оперативно ликвидируют новые очаги возгорания. Ситуация находится под контролем», – рассказали Сибдепо в ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

Напомним, здание ДК ПЗША давно не эксплуатируется и отключено от электричества. Предположительно, пожар мог произойти по вине молодёжи, которая часто собиралась в здании.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.