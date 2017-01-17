В рейтинг самых красивых заповедников страны попал Кузнецкий Алатау

По данным сайтов «Российский туризм» и Onedio известный в Кузбассе заповедник «Кузнецкий Алатау» попал в рейтинг самых красивых заповедников в стране. Среди 15 заповедников он занял шестую строчку рейтинга.

«Сегодня огромной популярностью пользуются как летние, так и зимние туристические маршруты. Только за последние две недели заповедник посетили более 1600 человек», – рассказали в пресс-службе заповедника «Кузнецкий Алатау».

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Кузнецкий Алатау отличается от других заповедников тем, что там можно встретить на низкой высоте ледники и ледниковые озёра. В экологическом центре проживает 65 видов млекопитающих.

Первое место рейтинга занял Баргузинский заповедник. На второй и третьей строчке оказались Алтайский и Олекминский заповедники. Кузнецкий Алатау стал шестым в рейтинге, а последним из пятнадцати стал Даурский заповедник.

Ранее Сибдепо сообщал, что рядом с Кузнецким Алатау появилась новая автобусная остановка.