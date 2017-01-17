Новости
Кузбасс
В рейтинг самых красивых заповедников страны попал Кузнецкий Алатау

В рейтинг самых красивых заповедников страны попал Кузнецкий Алатау

Кузбасский экологический центр занял шестое место в рейтинге.

По данным сайтов «Российский туризм» и Onedio известный в Кузбассе заповедник «Кузнецкий Алатау» попал в рейтинг самых красивых заповедников в стране. Среди 15 заповедников он занял шестую строчку рейтинга.

«Сегодня огромной популярностью пользуются как летние, так и зимние туристические маршруты. Только за последние две недели заповедник посетили более 1600 человек», – рассказали в пресс-службе заповедника «Кузнецкий Алатау».

См. также

Кузнецкий Алатау отличается от других заповедников тем, что там можно встретить на низкой высоте ледники и ледниковые озёра. В экологическом центре проживает 65 видов млекопитающих.

Первое место рейтинга занял Баргузинский заповедник. На второй и третьей строчке оказались Алтайский и Олекминский заповедники. Кузнецкий Алатау стал шестым в рейтинге, а последним из пятнадцати стал Даурский заповедник.

Ранее Сибдепо сообщал, что рядом с Кузнецким Алатау появилась новая автобусная остановка.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://www.kuz-alatau.ru/.

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Почему затягивается расследование дела о ДТП с Мовшиным

Потерпевшая сторона и московский адвокат Евгений Черноусов в эксклюзивном интервью Сибдепо рассказали о своей позиции относительно расследования
Интервью

Светлана Казина: «Мне хорошо наедине с горами»

Известный фотограф из Республики Алтай рассказывает о том, как переехала из Кузбасса в горы и стала исполнять мечты с помощью любопытства и фотокамеры
Фоторепортажи

Бороться нельзя сдаваться: уборка снега в Кемерове

10 января мэр Илья Середюк провёл рабочий объезд города
Фоторепортажи

Рождественское всенощное бдение и божественная литургия в Знаменском соборе

Праздничное богослужение в деталях запечатлел фотокорреспондент Сибдепо Никита Анульев

Сегодня в Кемерове

Популярное