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В результате крушения пассажирского поезда в Индии погибли 32 человека

Также более 100 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

В Индии недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш с рельсов сошёл пассажирский поезд. В результате происшествия 32 человека погибли, а более 100 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла поздно вечером в субботу, 21 января. Пока по неустановленным причинам с рельсов сошёл состав из девяти вагонов.

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В настоящее время в некоторых вагонах остаются заблокированные люди. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что количество жертв может увеличиться. Причины крушения устанавливаются. На месте работают спасатели.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://news.tut.by.

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