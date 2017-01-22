В результате крушения пассажирского поезда в Индии погибли 32 человека
Также более 100 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
В Индии недалеко от станции Кунеру в штате Андхра-Прадеш с рельсов сошёл пассажирский поезд. В результате происшествия 32 человека погибли, а более 100 пассажиров получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла поздно вечером в субботу, 21 января. Пока по неустановленным причинам с рельсов сошёл состав из девяти вагонов.
В настоящее время в некоторых вагонах остаются заблокированные люди. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что количество жертв может увеличиться. Причины крушения устанавливаются. На месте работают спасатели.
Фото: https://news.tut.by.