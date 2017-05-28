В РФ создают технологии защиты от информационных угроз из-за границы

Над этим работает Фонд перспективных исследований.

Фонд перспективных исследований (ФПИ) разрабатывает технологии защиты от информационных угроз и предотвращения деструктивных информационных воздействий из-за границы. Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора ФПИ Сергея Гарбука сообщает «РИА Новости».

«Мы проводим комплексные исследования, направленные на парирование различного рода информационных угроз. В частности, фонд разрабатывает технологии выявления и предотвращения деструктивных информационных воздействий, направленных на дестабилизацию ситуации, приводящих к подрыву суверенитета и нарушению территориальной целостности государств», – цитирует издание Гарбука.

Под деструктивным информационным воздействием подразумеваются чужая пропаганда, призывы к насилию, доведение подростков до самоубийства, сектантская деятельность и многое другое, что наносит вред людям.

ФПИ работает с 2012 года. Его создали для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны.