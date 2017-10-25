В России 50% мужчин готовы пойти в декрет вместо своих жён

Специалисты сайта по поиску работы Зарплата.ру провели на своём портале опрос среди россиян и узнали, готовы ли они пойти в декрет вместо своих жён. 12% опрошенных отметили, что вообще не знали о такой возможности, не смотря на то, что мужчины могут уходить в декрет вместо женщин с 1 января 2007 года.

27% респондентов заявили, что категорически против мужского декрета, а 46% мужчин готовы сидеть с новорождёнными детьми вместо своих жён. Треть россиян затруднялись дать однозначный ответ. 60% мужчин готовы пойти в декрет из-за денег – совокупный доход семьи будет больше, если женщина будет работать. 13% опрошенных заявили, что пошли бы в декрет в том случае, если бы находились под угрозой увольнения. Декрет бы помог сохранить им зарплату ещё на какое-то время.

Некоторые мужчины заявили, что готовы уйти в декрет, чтобы поддержать равноправие в своей семье. А каждый третий отметил, что пошёл бы в декрет, потому что любит своих детей и готов с ними сидеть.