В России авиадебоширам планируют запретить летать три года

В комитете Государственной Думы РФ по транспорту разработали поправки к Воздушному кодексу. В них предлагается создать «единый реестр лиц», которым на три года запретят полёты. В этот «чёрный список» занесут авиадебоширов. В крупных авиакомпаниях поддерживают такое нововведение, передаёт «Коммерсантъ».

Предполагается, что реестр будет опубликован на сайте Росавиации. С этого момента нарушителю запретят продажу авиабилетов и полёты на три года. Список будут формировать авиакомпании.

При этом для дебоширов предусмотрены исключения. Им можно будет летать на лечение, похороны близких родственников, сопровождать на борту инвалида или возвращаться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолётом. В Минтрансе изданию пояснили, что принимали участие в разработке поправок.