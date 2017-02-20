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В России авиадебоширам планируют запретить летать три года

В России авиадебоширам планируют запретить летать три года

В комитете Госдумы по транспорту разработали поправки о «чёрном списке» авиапассажиров.

В комитете Государственной Думы РФ по транспорту разработали поправки к Воздушному кодексу. В них предлагается создать «единый реестр лиц», которым на три года запретят полёты. В этот «чёрный список» занесут авиадебоширов. В крупных авиакомпаниях поддерживают такое нововведение, передаёт «Коммерсантъ».

Предполагается, что реестр будет опубликован на сайте Росавиации. С этого момента нарушителю запретят продажу авиабилетов и полёты на три года. Список будут формировать авиакомпании.

При этом для дебоширов предусмотрены исключения. Им можно будет летать на лечение, похороны близких родственников, сопровождать на борту инвалида или возвращаться в Россию из стран, откуда можно добраться лишь самолётом. В Минтрансе изданию пояснили, что принимали участие в разработке поправок.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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