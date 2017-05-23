В России детскую медицину могут сделать бесплатной

Валентина Матвиенко заявила, что платной детской медицины не должно быть в стране.

На заседании общественного совета проекта «Здоровье — детям» спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в России необходимо сделать всю детскую медицину бесплатной. Также она рассказала о приоритетах проекта, которым руководит.

«Государство в состоянии обеспечить достаточный объём финансирования на оказание эффективной помощи детям», – цитирует «Российская Газета» Валентину Матвиенко.

По её словам, в рамках проекта «Здоровье — детям» в нашей стране будут строить перинатальные центры, сети детских больниц и поликлиник. Также усиленно будут прививать школьникам любовь к спорту и здоровому образу жизни. Матвиенко отметила, что парламентарии будут добиваться того, чтобы государство выделяло на детскую медицину достаточное количество денег из федерального бюджета.