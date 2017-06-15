В России до сих пор решается вопрос о повышении пенсионного возраста

Владимир Путин заявил, что к этому вопросу нужно относиться очень аккуратно.

В ходе прямой трансляции президент России Владимир Путин рассказал, что в нашей стране до сих пор решается вопрос о повышении пенсионного возраста. Все слухи о том, что это уже решённый вопрос — ложь. Глава государства заявил, что относиться к этому вопросу нужно аккуратно.

«Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято, — нет, решение не принято, но оно действительно обсуждается», — сказал Путин.

По его словам, некоторые эксперты считают, что без повышения пенсионного возраста не обойтись. Сам же Путин думает, что над этим вопросом ещё нужно работать.

Ранее Сибдепо сообщал, что почти 90% населения Кузбасса выступают против повышения пенсионного возраста в стране.