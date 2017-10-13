В России электроприборы могут стать на 40% энергоэкономичнее

Специалисты уже разрабатывают регламент, который введёт требования по переходу бытовой техники на энергосберегающий режим.

Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭС) разрабатывает регламент, согласно которому всю бытовую технику переведут на энергосберегающий режим. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Росстандарта.

По данным ведомства, в основу регламента могут войти 54 российских ГОСТа, 20 из которых уже утвердили. Все указанные ГОСТы позволяют сократить потребление электричества на 35-40%. По предварительным прогнозам, на экономичный режим бытовую технику переведут в 2019 году.

Известно, что новые стандарты будут распространяться на холодильники и морозильники, стиральные машины, посудомоечные и сушильные машины, бытовые кондиционеры и тепловые насосы, а также на источники света и осветительные приборы.