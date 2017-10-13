Новости
Россия и Мир
В России электроприборы могут стать на 40% энергоэкономичнее

В России электроприборы могут стать на 40% энергоэкономичнее

Специалисты уже разрабатывают регламент, который введёт требования по переходу бытовой техники на энергосберегающий режим.

Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭС) разрабатывает регламент, согласно которому всю бытовую технику переведут на энергосберегающий режим. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей Росстандарта.

По данным ведомства, в основу регламента могут войти 54 российских ГОСТа, 20 из которых уже утвердили. Все указанные ГОСТы позволяют сократить потребление электричества на 35-40%. По предварительным прогнозам, на экономичный режим бытовую технику переведут в 2019 году.

Известно, что новые стандарты будут распространяться на холодильники и морозильники, стиральные машины, посудомоечные и сушильные машины, бытовые кондиционеры и тепловые насосы, а также на источники света и осветительные приборы.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://www.kakprosto.ru

Комментарии

Рекомендуем

Интервью

Учитель-блогер и кемеровская школа — в вайнах

Учитель Валерия Акулова рассказывает, как с помощью смешных роликов удерживает внимание учеников
Квартира недели

Коттедж за 79 миллионов в Новокузнецке

Чудный дом по цене годового бюджета небольшой деревни
Чтиво

Ура, зарплата! Как в «Маленьком принце» учат жить

О благотворительном проекте фонда «Счастье детям» и компании «МегаФон»
Чтиво

Связь в разрезе: как добыча угля зависит от интернета и мобильной телефонии

Как связаны между собой уголь, интернет и телефония

Сегодня в Кемерове

Популярное