В России хотят увеличить штрафы за проживание в квартире без регистрации

Депутат от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов внёс в Госдуму на рассмотрение законопроект об увеличении штрафов за проживание в квартире без регистрации. Об этом РИА Новости сообщил сам парламентарий.

Согласно законопроекту, в нашей стране нужно увеличить максимальный штраф за нарушение регистрационного закона с трёх тысяч до 30 тысяч рублей для проживающих лиц в квартире без регистрации. Для нанимателей и собственников жилья Милонов предлагает увеличить штраф с пяти тысяч до 50 тысяч рублей. Если данный документ получит одобрение, за нарушение закона юридическим лицам будет грозить штраф до 300 тысяч рублей. Сейчас штраф для юрлиц составляет семь тысяч рублей, в столице России — десять тысяч рублей. А если это правонарушение будет зарегистрировано в Москве или в Санкт-Петербурге, штраф составит 500 тысяч рублей.

По словам депутата, данный законопроект может обезопасить членов семьи, которые проживают вместе с наркозависимым человеком или имеющим пристрастие к алкоголю и азартным играм. Депутат предлагает не освобождать от административной ответственности таких людей, если нет письменного согласия членов семьи о том, что они могут проживать вместе с ними.