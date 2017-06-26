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В России хотят ужесточить наказание за коррупцию

В России хотят ужесточить наказание за коррупцию

Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму до конца июля.

В России комитет по безопасности и противодействию коррупции Госдумы подготовил поправки в закон о коррупции. Данный документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму до конца июля 2017 года, сообщают «Известия».

Согласно тексту законопроекта, в нашей стране могут увеличить наказание за дачу и получение взятки до четырёх лет лишения свободы. Сейчас за взятку нарушителям закона дают наказание в виде двух и трёх лет лишения свободы. В настоящее время законопроект уже получил одобрение в Верховном суде.

Авторы поправок предлагают ввести новые понятия такие, как «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и иные неправомерные преимущества» в статью Уголовного кодекса о коррупции.

Под такие определения попадают случаи, когда высокопоставленные люди помогают бизнесу своих родственников за счёт имеющихся полномочий.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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